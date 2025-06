Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, emocionou os fãs ao publicar nas redes sociais um vídeo inédito do neto Leo, de apenas 5 anos, tocando uma das músicas da cantora.

No registro, compartilhado no sábado (21), o pequeno aparece tocando “Apaixonadinha” em um cajon, surpreendendo a avó e os seguidores com sua desenvoltura. “Puxou a mamãe, muito inteligente”, disse Dona Ruth, orgulhosa.

Fãs se derretem nas redes sociais

A publicação viralizou rapidamente no X (antigo Twitter). Internautas reagiram com carinho à cena emocionante:

“A mãe deve estar orgulhosa”, comentou um fã. “Que fofo”, escreveu outro. “Aí quebra o coração”, disse uma terceira pessoa. O Leozinho tocando "Apaixonadinha" em um instrumento com o símbolo de todos os cantos 😭♥️ pic.twitter.com/0bmYwHNLtH — Marília Mendonça Daily (@MariliaMDailyBr) June 21, 2025

Leo encantou público em tributo a Marília

Essa não foi a primeira vez que Leo comoveu o público. Em outubro de 2023, durante o show “This is Marília Mendonça”, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, ele esteve no palco ao lado do pai, Murilo Huff, e da avó, Dona Ruth.

“Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela!”, disse Murilo Huff durante o evento.

Homenagem emocionante e agradecimento aos fãs

Na mesma ocasião, Dona Ruth agradeceu o carinho dos fãs pela filha, que faleceu em 2021 em um trágico acidente de avião:

“Como estou emocionada. Vocês já fizeram eu chorar um monte de vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda. Amo vocês”, declarou.

O tributo contou com participações especiais de artistas como Luiza Martins, Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos, que homenagearam o legado de Marília.

