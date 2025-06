Suga, do BTS, investe R$ 19,9 milhões em centro de tratamento para autistas

Poucos dias após finalizar seu serviço militar obrigatório, Suga, do BTS, anunciou que vai investir em um centro de tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Hospital Severance, em Seul, na Coreia do Sul.

Chamado Min Yoong Treatment Center, o centro será voltado para terapias de linguagem psicológicas e comportamentais, além de oferecer programas diversos que integram cuidado clínico e pesquisa para promover a saúde mental das pessoas com autismo.

Essa não é a primeira vez que Suga, do BTS, investe em atividades filantrópicas. Ele vem demonstrando nos últimos anos sua preocupação e cuidado com saúde mental, especialmente depressão entre pessoas mais jovens.

Em novembro de 2024, ele conheceu uma profissional do hospital em questão para debater as necessidades da instituição. A professora Chen Geun-ah, em parceria com o astro do K-pop, identificou a necessidade de um tratamento personalizado e de longo prazo para pessoas com TEA.

De acordo com a imprensa sul-coreana, Suga fez um investimento de mais de R$ 19,9 milhões. Em comunicado, o cantor disse: “Nos últimos sete meses trabalhando com a professora Chun, percebi o quão poderosa a música pode ser como ferramenta para expressar emoções e se conectar com o mundo. Tem sido uma bênção participar do processo de tratamento de crianças com TEA. Continuarei apoiando iniciativas que ajudem mais crianças a fazerem parte da nossa comunidade.”

(*) Com informações da Billboard Brasil

Leia mais:

