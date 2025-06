Manaus tem a 5ª diária mais cara do mundo em hotel cinco estrelas

Manaus (AM) – Manaus está entre os destinos mais caros do mundo para quem busca hospedagem de alto padrão. A capital do Amazonas ocupa a 5ª colocação no ranking global de preços de hotéis cinco estrelas, segundo o relatório anual Hotel Price Index 2025, elaborado pela plataforma Expedia.

A diária média em hotéis de luxo na cidade chegou a R$ 577, valor superior ao de metrópoles como Nova York (R$ 570), Londres (R$ 533) e Tóquio (R$ 527). O levantamento considera dados da plataforma Hoteis.com e reflete as tarifas efetivamente pagas em reservas de hotéis cinco estrelas ao longo do último ano.

Brasil domina ranking com três cidades

Além de Manaus, outras duas cidades brasileiras aparecem entre as dez com hospedagens de luxo mais caras do mundo: Ipojuca (PE) lidera o ranking, com diária média de R$ 644, enquanto Porto Seguro (BA) aparece em 4º lugar, com R$ 592. Florença, na Itália, ficou abaixo dessas cidades, com R$ 596.

As três primeiras posições globais são ocupadas por Paris (R$ 730), Milão (R$ 695) e Miami Beach (R$ 684).

Por que Manaus está no topo?

A posição de Manaus no ranking é explicada por fatores estruturais. A oferta de hospedagens cinco estrelas na capital está concentrada em poucos empreendimentos com padrão internacional, como resorts urbanos e hotéis boutique voltados ao turismo ecológico e executivo.

Além disso, a localização da cidade como porta de entrada para a floresta amazônica e expedições fluviais torna o destino atrativo para viajantes que buscam exclusividade — o que pressiona os preços para cima.

Eventos sazonais como o Festival de Parintins, feiras internacionais e cruzeiros que atracam na cidade também ajudam a elevar a média anual das tarifas.

Economia e alternativas de hospedagem

Apesar da posição de destaque entre os preços mais altos, Manaus também oferece uma ampla rede de hotéis de categoria intermediária, com tarifas acessíveis e boa cobertura urbana, que atendem a diferentes perfis de visitantes.

Para quem quer economizar, o relatório da Expedia aponta Bogotá (US$ 97) e Benidorm, na Espanha (US$ 127) como os destinos com hospedagem de luxo mais barata do mundo.

“Para viajantes que se preocupam com a economia atual, o Hotel Price Index é como uma folha com dicas de viagem – revelando onde fazer alarde, onde economizar e onde o luxo custa menos”, afirmou Melanie Fish, vice-presidente da Hoteis.com.

