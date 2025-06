Katy Perry e Orlando Bloom estão separados, diz site

Com a confirmação do término entre Katy Perry e Orlando Bloom, com quem esteve por nove anos, uma lembrança emocionante da cantora voltou a repercutir entre os fãs brasileiros. Em 2011, momentos antes de subir ao palco em São Paulo, Katy recebeu uma mensagem de texto do então marido, Russell Brand, pedindo o divórcio.

A cena é retratada no documentário Katy Perry: Part of Me (2012). No camarim, visivelmente abalada, a cantora chora enquanto ouve os gritos dos fãs do lado de fora: “Katy, eu te amo!”. A equipe, sem entender o que se passava, tenta confortá-la.

Decisão no palco e conexão com o Brasil

Em uma das cenas mais impactantes do documentário, o empresário Bradford Cobb oferece duas opções à artista:

“Você tem duas opções. Você pode cancelar o show ou dar o seu melhor.”

Katy respira fundo, pede que iniciem a maquiagem e, minutos depois, sobe ao palco sorrindo e entrega uma performance emocionante. A cena virou símbolo de superação na cultura pop.

Durante o show da turnê California Dreams, em São Paulo, ela se emociona ao tocar violão e ouvir os gritos do público. O documentário que mostra os bastidores dessa fase delicada está disponível no Prime Video.

Esse episódio fortaleceu a relação da cantora com o público brasileiro. Em 2024, Katy escolheu o Rock in Rio para lançar seu álbum mais recente, 143.

Katy Perry volta ao Brasil com nova turnê

A popstar retorna ao Brasil em setembro com a aguardada The Lifetimes Tour. As apresentações confirmadas são:

São Paulo , no festival The Town – 14 de setembro

, no festival The Town – 14 de setembro Curitiba – 16 de setembro

– 16 de setembro Brasília – 19 de setembro

Separação de Orlando Bloom

Após semanas de rumores, a revista Us Weekly confirmou o fim do noivado de Katy Perry e Orlando Bloom. O casal começou o relacionamento em 2016, após se conhecerem no Globo de Ouro. Em 2018, no Dia dos Namorados, veio o pedido de noivado, e em 2020 nasceu a filha do casal, Daisy Dove.

Segundo a publicação, o casal está separado desde abril, quando Katy iniciou sua nova turnê. Desde então, a artista tem mantido o foco na carreira e nos shows ao redor do mundo.

