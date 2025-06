Esposa de Amado Batista quebra silêncio e afasta rumores de término

Calita Franciele, de 23 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos de crise ou fim do casamento com Amado Batista, de 74.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o cantor teria traído Calita com uma amiga dela. Pouco depois, Amado afirmou em um show que estava “solteiro”, o que alimentou ainda mais as especulações.

Diante da repercussão, Calita decidiu explicar nas redes sociais.

“Sobre a questão do meu casamento, as palavras do Amado no show, gente. Ele faz a introdução das músicas há 50 anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas e vocês resolveram associar essas duas coisas: o meu sumiço com as palavras dele, que ele inclusive usa exatamente essas mesmas palavras em shows que estou presente, tá? Gosto muito de ir para o meio lá da plateia, do povão, para assistir o show de lá. Porque gosto muito da energia que vem assim”, disse Calita na noite de quinta-feira (26).

Ela continuou: “Ver ele de frente é muito bom ali no show. E aí ele fala: ‘Já que eu estou solteiro mesmo, agora eu quero namorar’ e olha para mim. E eu fico rindo dele lá e falo: ‘Já que você tá solteiro, eu também estou’. E a gente fica brincando ali. Inclusive, na outra parte, que ele introduz outra música que fala que não é de ficar, que é de namorar. Aí ele fala: ‘inclusive casei’ e me apresentou para o pessoal. É uma parte muito fofa do show.”

Declaração

Calita enfatizou: o casal segue no auge do romance e longe de qualquer crise.

“Então, gente, eu quero deixar bem claro aqui da minha parte que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é que o nosso casamento parece que está cada dia melhor. Então, a gente tá muito feliz, tá bom? Eu, do meu ponto de vista, estamos no auge, tá? Literalmente no auge do nosso casamento, tá maravilhoso.”

Ela reconheceu que o timing dos fatos pode ter confundido o público, mas afirmou que tudo não passou de coincidência.

“O pessoal juntou as duas coisas assim, ó, que casou direitinho, né? O meu sumiço [das redes sociais] e as palavras dele, que inclusive ele fala com muita frequência e vocês resolveram pegar logo agora, né? Que bonito! Mas é isso, gente, eu estou na nossa casa aqui em Goiânia, está tudo bem. E é isso aí. E outra coisa, me segue lá no novo Instagram, tá bom?”

Logo em seguida, Calita postou nos stories do Instagram um vídeo em que aparece em chamada com Amado, com a legenda “Matando um pouco a saudade”. O casal está junto há pouco mais de três meses.

(*) Com informações do Terra

