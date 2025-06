Tati e Lexa posam juntas durante mergulho no Rio Negro

A cantora Lexa, de 30 anos, e a apresentadora Tati Machado, de 33, viveram um fim de semana especial ao lado de seus companheiros em uma viagem ao Amazonas. Neste domingo (30), elas publicaram registros da experiência nas redes sociais, destacando a conexão e a alegria em meio à natureza.

“Estou tão feliz de estar aqui com vocês”, escreveu Lexa ao lado de fotos com Tati, o noivo Ricardo Vianna e o marido da apresentadora, Bruno Monteiro. Em um dos cliques, as amigas aparecem tomando banho de rio. “Eu vejo você”, declarou Tati em sua postagem.

Famosos prestam apoio nas redes sociais

As imagens emocionaram seguidores e amigos, incluindo celebridades como Carol Peixinho, Regina Casé e Gaby Amarantos, que deixaram mensagens de carinho.

“Todo amor do mundo pra vocês duas!”, escreveu Peixinho. “Curando nas águas do rio, todo o amor que houver nessa vida pra vocês”, completou Gaby.

Apoio mútuo após perdas pessoais

Lexa e Tati vivem um laço ainda mais profundo desde que enfrentaram perdas semelhantes. Em maio, Tati perdeu seu bebê aos sete meses de gestação. Já em fevereiro, Lexa se despediu da filha recém-nascida, Sofia, que faleceu três dias após o parto por complicações da síndrome HELLP.

Desde então, ambas têm compartilhado apoio mútuo nas redes sociais, fortalecendo publicamente sua amizade em meio ao luto. A viagem ao Amazonas simbolizou não apenas descanso, mas também cura e união.

