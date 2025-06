Flagra em Parintins: Caminhão da Brahma circula pela cidade e anuncia festa no curral do boi vencedor

A rivalidade entre Garantido e Caprichoso pode ser intensa dentro da arena, mas fora dela o clima é de respeito e celebração. No Festival de Parintins, a tradição é clara: enquanto um boi se apresenta, a outra torcida silencia e assiste. Rivalidade só nas toadas e no espetáculo.

E foi nesse clima que o tradicional caminhão dourado da Brahma foi flagrado circulando pelas ruas de Parintins neste fim de semana. A movimentação reforça o que o público já espera: a entrega oficial de Brahma gelada no curral do boi vencedor, logo após o anúncio do campeão, no encerramento da temporada.

Presente em mais de 60 eventos só neste ano na Temporada Bovina, a Brahma tem marcado presença ativa, com ações que vão das latas temáticas ilustradas por artistas locais até o apoio direto à cultura popular. O Festival de Parintins, que chega à sua 58ª edição, deve atrair mais de 120 mil visitantes e movimentar milhões na economia local.

