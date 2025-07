MC Mirella defende trabalho com conteúdo adulto nas redes sociais

São Paulo (SP) – A cantora e influencer MC Mirella usou suas redes sociais nesta segunda-feira (1º) para rebater críticas que recebeu por produzir conteúdo adulto em plataformas como OnlyFans e Privacy.

Em um desabafo publicado nos Stories do Instagram, Mirella foi direta ao afirmar que não sente vergonha do trabalho que realiza e que construiu sua estabilidade com honestidade e esforço.

“Trabalho com conteúdo adulto, sim, sem vergonha e sem crime”, começou a artista. “Mas isso é só uma parte de quem sou. Também sou cantora, mãe, influencer, faço publicidade, entrego resultado e coloco paixão em tudo que faço”.

Além de afirmar sua independência, Mirella reforçou que está legalmente registrada como empresária e que cumpre todas as obrigações fiscais.

“Tenho CNPJ, pago imposto como gente grande e sou uma das maiores contribuintes de imposto de renda do país. Enquanto me julgam, tem muita gente usufruindo de serviço público que EU ajudo a sustentar. Hospital, escola, estrada… de nada!”, ironizou.

Empreendedora e sem filtro

Mirella ainda destacou que construiu sua carreira com autonomia e que sua liberdade acabou conquistada por mérito próprio.

“Eu construí minha liberdade, minha carreira, minha estabilidade, e sou bem-sucedida em cada área que decidi colocar meu nome”.

Ao final, deixou um recado aos críticos:

“Fala de mim? Pode falar, mas fala com respeito, com DARF pago e CPF sem restrição. Porque sucesso é isso: fazer o que ama, pagar o que deve e ainda por cima bancar o silêncio de quem só sabe criticar”.

A declaração gerou ampla repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre o preconceito enfrentado por criadoras de conteúdo sensual e erótico nas plataformas digitais.

