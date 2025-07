Hugo Calderano é barrado nos EUA e fica de fora de competição importante

O motivo é um impedimento burocrático na entrada do país

Hugo Calderano, destaque do tênis de mesa brasileiro, não disputará o WTT Grand Smash nos Estados Unidos. O motivo é um impedimento burocrático na entrada do país.

Com passaporte português, ele deveria ter autorização eletrônica (ESTA) para entrar, sem necessidade de visto. Após contatar a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB) devido à demora no processo, o atleta descobriu que não poderia obter a dispensa devido a uma viagem realizada a Cuba em 2023.

A visita ao país teve como motivo o Campeonato Pan-Americano e o evento de qualificação aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Alfândega dos EUA informou que desde então ele deixou de ser elegível ao programa.

Hugo tentou obter um visto emergencial com apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC), mas não conseguiu agendar a entrevista consular a tempo para competir no Grand Smash.

“É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos”, disse o atleta.

(*) Com informaçoes da CNN

