Irmãos desparecem no rio após colisão entre balsa e rabeta em Manaus

Manaus (AM) – Os irmãos Adriano Sousa da Silva, de 17 anos e Marcos Basto da Silva, de 19 anos, estão desaparecidos desde a madrugada desta quarta-feira (4), após caírem de uma embarcação, no Porto Chibatão, no bairro Centro, na zona Centro-Sul da capital.

De acordo com informações da mãe dos jovens, eles estavam em uma rabeta, na companhia de outras duas pessoas, quando desapareceram. Ela informa que um homem identificado apenas como “Brian” ligou para a mesma informando que seus filhos teriam afundado no rio após o suposto acidente a embarcação e uma balsa.

Em boletim de ocorrência, a mãe conta que os filhos ligaram para ela antes do acidente acontecer.

“Mãe, não se preocupe que estamos chegando. Daqui a pouco chegamos no porto”, informou a mulher.

Horas depois, uma pessoa a informou sobre o acidente. Ela não acreditou, de início, mas o desaparecimento foi confirmado.

Ainda conforme os relatos repassados para a mãe, no momento do acidente chovia forte na região, portanto o autor da ligação relatou que não conseguiu os socorrer. A mãe questionou a populares do local se viram o acidente, porém os mesmos informaram que não sabiam do fato.

Diante disto, Brian e outro homem identificado como “Kelsinho” fugiram. Os dois homens foram capturados posteriormente em outra rua, por populares. A mãe das vítimas acionou a polícia informando sobre o caso. Segundo informações das pessoas que trabalham naquela região, Brian e Kelsinho são usuário de drogas.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que desde a manhã de quarta realizam as buscas no local. Até o fechamento desta matéria, os irmãos não foram encontrados. A polícia investiga as versões sobre o caso.

