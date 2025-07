Andressa Urach lança vídeo adulto com pai e ex-sogra na web

Andressa Urach, 37, surpreendeu seguidores ao anunciar o lançamento de um vídeo adulto gravado com o pai, Carlos Urach, e a ex-sogra, Bia Black. O conteúdo está disponível no perfil da ex-Fazenda em uma plataforma de assinatura.

“Segura, Brasil! Essa você não esperava… Gravamos algo que ninguém imaginava, ficou incrível”, declarou Andressa em vídeo promocional ao lado do pai e da ex-sogra.

Carlos Urach retoma carreira e se diz “furacão da 3ª idade”

Recentemente, Carlos anunciou seu retorno às produções adultas e passou a se autodenominar “furacão da 3º idade”. No final do ano passado, ele já havia convidado a filha para uma gravação conjunta, proposta que Andressa recusou.

“Estou em choque! Lembra que ele acabou comigo na imprensa, não é? Já pensou o que sua família vai falar? Eu não era a ovelha negra da família?”, reagiu Andressa ao compartilhar um áudio do convite feito pelo pai.

A terceira integrante do vídeo, Bia Black, é mãe do ex-namorado de Andressa, Lucas Ferraz, também criador de conteúdo adulto. O relacionamento terminou em outubro de 2023. Segundo Andressa, um dos motivos do término foi o ciúme constante que ela sentia do ex-parceiro.

Leia mais: VÍDEOS: Andressa Urach grava conteúdo adulto com manauara

