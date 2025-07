Sobrinho de André Valadão morre em acidente nos EUA

O pastor André Valadão lamentou neste sábado (12) a morte do sobrinho Felipe Marroni Pitelli, de 21 anos, vítima de um acidente de moto por volta das 23h de sexta-feira (11). O jovem não resistiu aos ferimentos.

Felipe era natural de Londrina (PR) e filho do irmão de Cassiane Valadão, esposa de André. Segundo informações, ele foi criado pelo casal como filho. Após concluir o ensino médio, mudou-se para os Estados Unidos, onde passou a morar com os tios e a servir na Lagoinha Orlando Church.

No Instagram, Cassiane prestou homenagem emocionada ao sobrinho, com quem tinha relação maternal:

Ela também relatou a dor que sente:

“Não conseguimos entender os planos de Deus. Mas a vida do Fefe era a igreja, era servir a Deus. Hoje o céu está em festa, e nós em luto. Uma dor que nunca vivi parecida na vida. Hoje eu perdi um filho. Pra sempre lembraremos de você com esse seu sorrisinho, com sua inteligência, amor e cuidado com todos nós e principalmente com seus primos. Te amarei pra sempre.”