Abertas em Manaus inscrições gratuitas para curso de improvisação em jazz

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso “Improvisação Jazzística”, com o músico brasileiro Felipe Salles, radicado nos Estados Unidos e professor da Universidade de Massachusetts. As aulas vão acontecer entre os dias 4 e 20 de julho, das 14h às 17h, na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada no bairro Praça 14, zona sul.

No total, são 45 horas de curso, com entrega de certificado de participação. As inscrições podem ser feitas até 30 de maio, pelo Sympla (https://bit.ly/3KJAyJi).

Iniciativa

O curso foi idealizado pelo maestro Rui Carvalho, que rege há mais de 20 anos a Amazonas Band e faz parte da programação de eventos teóricos do Amazonas Green Jazz Festival, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e da UEA.

Segundo ele, os participantes vão adquirir conhecimento teórico sobre improvisação, um item que, de acordo com o idealizador do projeto, ainda falta no ensino do jazz e da música popular brasileira.

“Precisamos de cursos que ensinem as particularidades estéticas e técnicas da música popular, porque o estudo metodológico da improvisação tem sido nosso ‘calcanhar de Aquiles’ e temos recursos para aprimorá-lo”, afirma Rui Carvalho.

Os critérios para participação do curso são bem específicos para a criação de um ambiente de troca de experiências e, sobretudo, de difusão de conhecimento.

“Este não é apenas mais um curso básico, mas um projeto que esperamos que seja levado adiante, com os participantes transmitindo o aprendizado”, explica o regente Rui Carvalho.

Para ele, a realização do curso é um marco para a região Norte e a deixa em destaque no cenário musical do País.

“Manaus e a região norte, com certeza, se firmam no cenário educativo e cultural nacional como um polo gerador de conhecimento ao oferecer este curso, se transformando também em incentivo para mais projetos com essa temática, que fortalece a música em nosso país”, comenta o maestro.

Conteúdo

O professor do curso, Felipe Salles, vive nos Estados Unidos desde 1995 e já tocou com grandes nomes do jazz internacional como Randy Brecker, George Russell, David Liebman, entre outros.

Ele informa que, quem se inscrever no curso, vai ser avaliado de acordo com as respostas fornecidas no site de inscrição, com base em seus conhecimentos prévios como prática de ensino em música, domínio dos arpejos dos acordes com sétima, conhecimento e execução dos chamados modos gregos, entre outros.

“O resultado da seleção dos participantes, realizada pelo comitê avaliador, vai ser divulgado no dia 20 de junho, quando serão anunciados os 15 selecionados para as vagas do curso”, conta Salles.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas por meio do contato (92) 99165 8947.

*Com informações da Agência Amazonas

