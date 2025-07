Lucas Lucco e pai são indiciados por estelionato em venda de Porsche

O cantor Lucas Lucco e seu pai foram indiciados por estelionato pela Polícia Civil de Goiás nesta quarta-feira (16), após um empresário denunciar à Justiça que ambos teriam negociado dois veículos Porsche com dívidas em troca de uma Porsche sem pendências.

De acordo com as investigações, o empresário goiano ingressou com uma Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência contra Lucas Lucco, um intermediário (apontado como advogado do cantor) e suas empresas, alegando estelionato e fraude na transação de veículos de luxo.

Segundo a denúncia, em novembro de 2023, Lucas Lucco teria adquirido uma Porsche Cayman GT4 do empresário e feito o pagamento com a permuta de duas Porsches Panamera. No entanto, os veículos entregues apresentariam “pendências graves”, incluindo impostos em atraso e alienação fiduciária. O empresário afirma ter sofrido um “prejuízo milionário” e estar impossibilitado de circular ou vender os carros.

A ação também cita um “contrato de permuta simulado” entre Lucas Lucco e o intermediário, assinado em 2024, mas com data retroativa a 2023, além de “comunicados de venda fraudulentos” registrados no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), em nome das empresas Lucas Lucco Produções Ltda. e ALL Motors Shopping Car Ltda. Esses elementos são classificados pelo empresário como “fraude registral” e indícios de estelionato.

O que dizem as partes

A defesa de Lucas Lucco nega o envolvimento do cantor e de seu pai no crime, afirmando que ambos “jamais participaram dos atos praticados pelo intermediário”, descrito como um “falso advogado” que teria usado documentos falsos e assinatura digital forjada do cantor em processos judiciais. A defesa também afirma que Lucas e o pai tiveram “grande prejuízo financeiro” e que atualmente “não possuem nem têm a propriedade de qualquer veículo”.

Por sua vez, o empresário, por meio de sua assessoria, informou que não fará declarações públicas neste momento, em respeito ao sigilo das investigações, mas reafirmou sua “confiança plena na Justiça”.

O caso segue sob investigação.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe é homologado pela Justiça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱