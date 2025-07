Celso Portiolli relata ‘encontro com Deus’ após morte do irmão

Celso Portiolli emocionou o público ao contar sobre um momento espiritual vivido após a morte do irmão, durante o Domingo Legal

O apresentador Celso Portiolli emocionou os telespectadores neste domingo (20), no Domingo Legal (SBT), ao relatar um episódio que definiu como um verdadeiro encontro espiritual com Deus, ocorrido durante uma viagem de ônibus, logo após a morte do irmão quando ainda jovem.

O relato comovente, feito com voz embargada e lágrimas nos olhos pelo apresentador. Segundo ele, ainda abalado pela perda, ele embarcou sem rumo em um ônibus. Durante a madrugada, o veículo perdeu o controle, tombou ao lado da rodovia, e o apresentador viveu um momento de profunda reflexão.

“Passou um filme na minha cabeça. Você não pode parar por qualquer coisa, tem um propósito na vida, tem uma missão”, relatou o apresentador, que atribuiu à oração o consolo necessário para seguir em frente.

Portiolli, conhecido por seu carisma, destacou que a experiência renovou sua fé e determinação, lembrando que, mesmo em meio à dor, é preciso seguir à risca a missão de cada um.

O relato, feito durante o quadro “Dia de Sorte”, comoveu a audiência — e o próprio apresentador — mostrando uma faceta mais íntima e espiritual de sua vida. Conforme ressaltado pelo portal TV Foco e compartilhado nas redes do programa, o episódio foi descrito como “muito forte”.

Superação

Celso Portiolli, além de sofrer a perda do irmão, enfrenta desafios de saúde pessoal — ele venceu um câncer na bexiga em 2021. Ao compartilhar esse momento, o apresentador reforçou seu vínculo com o público, mostrando que fé, oração e resiliência podem ser forças motivadoras em momentos de dor.

Leia mais:

Infidelidade à vista? Descubra os signos que mais pulam a cerca

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱