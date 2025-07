Despedida de Preta Gil será no Rio de Janeiro a partir de quarta (23)

A assessoria do cantor Gilberto Gil confirmou, nesta segunda-feira (21), que a despedida da cantora Preta Gil ocorrerá no Rio de Janeiro. O corpo da artista, que faleceu aos 50 anos, está em Nova York e tem previsão de chegada ao Brasil a partir de quarta-feira (23), após o processo burocrático de translado.

Desejo de Preta Gil para o velório

De acordo com a família de Preta Gil, seu desejo era ser velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com um cortejo fúnebre realizado em um trio elétrico. Contudo, até o momento, não há informações sobre o local exato onde ocorrerá o velório.

Comoção nas redes sociais

Após o anúncio de sua morte, amigos, familiares e fãs de Preta Gil prestaram homenagens nas redes sociais. Entre os artistas que se manifestaram estão Carolina Dieckmann, Jude Paulla, Ivete Sangalo e Anitta, que expressaram suas condolências e lembraram a força e a alegria da cantora.

Ao longo dos três anos de tratamento contra o câncer, Preta contou com o apoio de diversas pessoas, incluindo a atriz Carolina Dieckmann, que esteve com ela nos últimos quatro dias de vida. Carolina, emocionada, compartilhou uma mensagem:

“Não sei o que dizer. Estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho — incessantemente — nesses últimos quatro dias, estar tão perto de você, foi o maior presente do mundo. O universo se abriu para que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou e eu vim. Eu ainda estou aqui, Preta. Eu vim, eu vim”, escreveu Carolina.

Homenagem de Jude Paulla

Jude Paulla, amiga íntima de Preta Gil, também fez uma postagem emocionada nas redes sociais. Ela acompanhou a cantora nos últimos três meses enquanto ela realizava tratamento nos Estados Unidos. Jude descreveu momentos intensos ao lado de Preta, com quem esteve até o último minuto de vida:

“E agora? Que distância vai guardar nossa saudade? Em que lugar vou te encontrar de novo? Há três meses, eu larguei tudo no Brasil porque não havia nenhum outro lugar no mundo em que eu quisesse estar que não fosse ao seu lado. E assim foi até o último minuto da sua vida. Eu tava lá, de mão dada com você. Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses. Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. Eu tava lá, dormindo do seu lado todo dia. E estava guerreando junto com você, nos meus braços, literalmente”, escreveu Jude.

Ainda não há detalhes sobre como a população poderá se despedir de Preta Gil, mas a comoção é evidente nas redes sociais, e muitos aguardam ansiosamente pelas próximas informações.

