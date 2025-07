Manaus ganha ‘Cozinha Escola’ com cursos voltados para idosos

Iniciativa tem apoio do Japão e busca garantir renda e autonomia para pessoas da terceira idade.

Nesta quarta-feira (23) foi inaugurada a primeira Cozinha Escola voltada para a pessoa idosa, dentro da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), ofertando cursos e oficinas gratuitas de culinária para esse público.

A ideia é promover a alimentação saudável e, ao mesmo tempo, ajudar quem quer aprender uma nova atividade ou até mesmo uma renda extra. A estrutura foi construída com o apoio do Consulado do Japão em Manaus, por meio de um programa de incentivo a projetos comunitários.

Durante a inauguração, o governador Wilson Lima comentou que a iniciativa já era um desejo antigo.

“O Amazonas tem uma relação muito longeva com o Japão. Essa era uma ideia antiga e agora conseguimos concretizar esse sonho que é oferecer cursos da culinária amazônica e da culinária japonesa. Aqui os idosos vão ter a oportunidade de aprender, vão ser certificados de forma gratuita, com a possibilidade de, a partir daqui, começarem a empreender”, disse. Ascom/FUnATI Primeira do estado

O espaço é o primeiro do tipo voltado exclusivamente para idosos no Amazonas. Tem cerca de 90 metros quadrados, com cozinha equipada, vestiários e depósito, prontos para receber turmas nos turnos da manhã e da tarde.

Quem reforçou a importância do projeto foi o cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa.

“Este empreendimento representa um marco histórico, pois trata-se da primeira cozinha escola pública voltada para terceira idade no Amazonas e por meio delas serão oferecidos cursos de culinária e capacitação profissional para promover a saúde, inclusão social e geração de renda”, afirmou.

A previsão é de que, ainda em 2025, oito cursos sejam realizados, com até 15 alunos por turma e carga horária de 40 horas. Os conteúdos foram pensados com foco na realidade local, como a Dieta Amazônica, Panificação e Café Amazônico. Também haverá oficinas práticas com pães, pizzas e até culinária japonesa.

Além de ensinar receitas, os cursos também querem incentivar autonomia financeira. A ideia é que os alunos possam aplicar o que aprendem em casa, em feirinhas, encomendas ou pequenos negócios. As aulas serão oferecidas pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Lazer da Fundação.

Vontade de recomeçar

A aposentada Liane de Sousa, de 65 anos, é uma das veteranas da FUnATI, está animada com a novidade.

“Eu estou muito feliz porque vai ser uma renda que eu estou buscando. Eu estou viva e eu tenho força para trabalhar porque aqui também é saúde. Me emocionei, porque eu não tinha ideia de como estaria. Já estou querendo começar o curso”, contou.

Parcerias

Essa não é a única parceria entre Amazonas e Japão. Outras ações já estão em andamento, como o ensino bilíngue em duas escolas estaduais: a EETI Professor Djalma da Cunha Batista e a EETI Professor Jacimar da Silva Gama. Também foi inaugurada, em 2024, uma quadra esportiva na Escola Cívico-Militar Professor Nelson Alves Ferreira.

