Ônibus de Manaus viram galerias com arte indígena e popular

Desde julho, quem embarca nos ônibus de Manaus passou a ter companhia diferente no trajeto diário. Figuras míticas, cores vivas e memórias da floresta ocupam as janelas e laterais dos veículos. São criações de 15 artistas amazonenses selecionados pelo projeto Arte no Busão, que transforma os coletivos da capital em verdadeiras galerias móveis a céu aberto.

Realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Concultura), a iniciativa leva arte ao cotidiano de forma acessível e plural, com representatividade de mulheres, indígenas, LGBTQIAPN+ e artistas do interior do Amazonas.

Arte no trajeto

Foto: Divulgação

A iniciativa busca aproximar a arte do cotidiano da população, democratizando o acesso e ocupando os espaços públicos com manifestações visuais que dialogam com a diversidade cultural e identitária do Amazonas. Manaus, cidade marcada por uma pluralidade de povos e tradições, como indígenas, ribeirinhos, afrodescendentes e migrantes nordestinos, vê sua história e seus símbolos refletidos nas imagens que percorrem suas ruas.

O projeto não apenas exibe as obras, mas também prevê desdobramentos como exposições virtuais, oficinas em comunidades e ações em plataformas digitais, ampliando a sua presença para além do espaço físico dos coletivos.

“Acredito na força do Arte no Busão por levar arte para onde as pessoas realmente estão: nas ruas. Manaus tem mais de 500 mil usuários de transporte público por dia — por que não transformar esse trajeto em um momento afetivo? O Norte é a região que menos acessa museus e cinemas, segundo o Censo do IBGE 2022. Com esse projeto, fazemos a arte circular entre nós, com artistas do Amazonas para o povo do Amazonas. É uma forma de reafirmar que nossa arte é potente, diversa e merece estar em todo lugar.”, destaca a curadora do projeto, Sarah Campelo.

Vozes amazônicas

Entre os artistas selecionados está Fontenele, manauara que se dedica à arte digital inspirada na estética amazônica e nas tradições do boi-bumbá.

Obra: Fontenele

“O que eu quero que as pessoas sintam, principalmente ao ver minha arte no ônibus, é que é possível envelopar ônibus com arte, em vez de ser somente com propaganda”, diz. Sua obra tem como base a toada Pesadelo dos Navegantes, eternizada por Arlindo Jr., e reimagina o choque cultural dos europeus diante da grandiosidade amazônica.

Fontenele destaca o poder da arte para transformar realidades.

“Quando jovens se veem representados na arte, passam a acreditar que também podem criá-la. Democratizar a arte é garantir que crianças indígenas, pretas e periféricas sejam protagonistas, e não apenas espectadoras”.

Diversidade visual

A artista Dani Maresia levou ao ônibus sua trajetória enquanto mulher trans e indígena. Em sua fala, ela reflete sobre como a arte pode ser um instrumento de reconhecimento e identidade:

“Nesse processo comecei a pensar como a minha arte poderia representar a minha vida e como as pessoas se sentiriam representadas, sendo eu uma mulher trans, uma pessoa indígena, que usa a sua arte para falar com esse público”.

Sua obra selecionada, Curitan, traz símbolos de proteção e espiritualidade ancestral.

“Ela representa essa dualidade de dois gêneros. Traz uma mensagem sobre proteção, originalidade e ancestralidade dos povos originários”.

Obra: Dani Maresia

Memória e infância

Já a artista Gabriella, nascida e criada em Manaus, encontrou inspiração em lembranças afetivas de sua família. A obra Velha Infância é uma fotografia de duas crianças brincando no rio, na Praia da Lua.

Obra: Gabriella Mescarello

“A cidade pra mim é um grande poço de cultura. Sempre quis mostrar essa riqueza através do meu trabalho.”

“Essa imagem me fez lembrar das histórias que meu pai me contava sobre quando era criança e brincava na beira do rio limpo. Agora, por conta da poluição, vivemos distantes dessa liberdade.”

Expansão

A expectativa é expandir a proposta para outros modais, como terminais, bicicletas e embarcações.

Quem quiser acompanhar as ações ou apoiar o projeto pode visitar o perfil oficial no Instagram: @artebusao.

Entre um destino e outro, a cidade se vê refletida nas janelas do próprio ônibus — e redescobre ali sua arte, identidade e potência criativa.

