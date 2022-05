Prazo de entrega do Auxílio Estadual para novos beneficiários é estendido

Manaus (AM) – O Governo do Estado alterou o calendário de entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente para os contemplados da nova fase. Na capital, a entrega do cartão que permite sacar benefício será estendida até o dia 31 de maio, enquanto no interior seguirá até o dia 13 deste mês.

Ao todo, 5.433 cartões aguardam a retirada. O governador Wilson Lima autorizou para esta sexta-feira (6) o adiantamento da parcela de maio do auxílio.

Com a mudança no calendário, o local de entrega do cartão, em Manaus, passará para a sede da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), localizada na avenida Darcy Vargas, 77, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O serviço no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), bairro Aparecida, zona Sul, encerrará as atividades nesta sexta-feira (6).

De acordo com a secretária titular da Seas, Kely Patrícia, desde abril os cartões estão sendo entregues aos contemplados da segunda chamada de seleção, realizada por meio do CadÚnico, cadastro do Governo Federal.

“É o que a gente apelidou de repescagem, ou seja, na primeira fase, em torno de 19 mil pessoas deixaram o status de vulneráveis, ou não vieram buscar os cartões ou infelizmente vieram a óbito. Fizemos uma nova triagem do CadÚnico das pessoas elegíveis e também uma repescagem no site das pessoas já tinham se cadastrado antes e chegamos à substituição dessas 19 mil pessoas”, explicou a secretária.

Kely Patrícia, secretária de Assistência Social. – Tácio Melo/Secom

Na capital, mais de 10,8 mil cartões foram entregues, enquanto no interior a quantidade foi de 3,5 mil aos contemplados da nova triagem.

A titular da Seas reforça a importância de os beneficiários realizarem a retirada do auxílio dentro do prazo estabelecido.

“Tem pessoas que acham que é pouco dinheiro, mas uma mãe que está sem trabalho, que tem dois, três, quatro filhos, independentemente do tamanho da família, R$ 150 garantem o alimento dela e ajudam também na autoestima, porque ela pode se preocupar em melhorar a condição de vida. É um auxílio com que ela vai ficar enquanto ela precisar e está ajudando a família dela ali no dia a dia”.

Desempregado, Wilison Clemente, 31, aproveitou o dia para buscar o cartão no Ceci do bairro Aparecida. Ele e a família vieram do Haiti e moram há seis anos na capital. Ele agradeceu o trabalho do Governo do Estado em atender famílias necessitadas.

“A gente agradece a comunidade e ao Governo do Estado. Por enquanto, a situação está bem complicada e difícil, e esse cartãozinho vai ajudar bastante em casa, com a esposa desempregada, mas estamos fazendo o nosso melhor. É um prazer para mim como estrangeiro. É um benefício sem preconceito, para todo mundo, haitiano, venezuelano. Para mim é uma coisa incrível e ajudará bastante”, afirmou Wilison.

Wilison Clemente e família. – Tácio Melo/Secom

Antecipação da parcela

O governador Wilson Lima autorizou para esta sexta-feira (6) a antecipação do pagamento da parcela de maio do Auxílio Estadual permanente. A medida é uma homenagem pelo Dia das Mães, comemorado no domingo (8).

Além disso, a antecipação vai injetar aproximadamente R$ 45 milhões na economia do estado, beneficiando capital e interior. Regularmente, o pagamento mensal de R$ 150 é efetuado no dia 15 de cada mês.

Atendimento

O Governo do Estado disponibiliza um call center para atendimento de demandas envolvendo o Auxílio Estadual permanente. O número para contato para tirar dúvidas relacionadas ao cartão é o 0800 740 7444.

Por meio do atendimento, a pessoa pode verificar se possui direito ao benefício, os documentos necessários quando for ao local de retirada, entre outras questões.

O call center está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além do canal de atendimento, a população já dispõe do site www.auxilio.am.gov.br para conferir se tem acesso à ajuda financeira, bastando informar o CPF e a data de nascimento.

