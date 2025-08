Musa da Mangueira é presa por planejar três homicídios

A Polícia Civil do Maranhão prendeu a influenciadora digital Andressa Tainá Souza, conhecida como musa da Mangueira, na sexta-feira (1). Os agentes cumpriram o mandado de prisão em São Luís, durante o andamento da operação Dinheiro Sujo.

Perícia revela planos de morte

Durante as investigações, a perícia criminal acessou o conteúdo do celular da suspeita. Com base nas mensagens encontradas, os investigadores identificaram o planejamento de três homicídios. Por isso, a polícia solicitou a prisão da influenciadora.

Polícia mantém investigada sob custódia

A Justiça autorizou a prisão preventiva, e os policiais cumpriram o mandado. Agora, Andressa permanece sob custódia enquanto as investigações continuam. A Polícia Civil segue apurando os detalhes do caso.

