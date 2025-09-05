NFL

Cantora prestigia o noivo em jogo dos Kansas City Chiefs contra o Chargers na Neo Química Arena

A cantora Taylor Swift desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (6) para acompanhar o noivo, Travis Kelce, na partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. O duelo acontece na Neo Química Arena, casa do Corinthians, e marca a segunda edição do NFL São Paulo Game no Brasil.

Presença confirmada

A informação foi confirmada pela Ge TV e movimentou a internet. A repórter Mariana Spinelli afirmou que Taylor assistirá ao jogo em um camarote, com esquema especial de segurança. O anúncio levou fãs à euforia nas redes sociais.

“Estou completamente surtada sabendo que a Taylor vai para Itaquera”, escreveu uma admiradora no X (antigo Twitter).

Os internautas ainda relembraram o histórico de coincidências da artista com o clube paulista. Desde 2006, ano de seu primeiro álbum, o Corinthians nunca havia perdido o jogo imediatamente antes ou depois de um lançamento de disco original da cantora – tabu que só foi quebrado em 2024.

“A Taylor vai comprar o Corinthians”, brincou um torcedor. Outro fã disse: “Já quero um take da Taylor Swift no camarote da Neo Química tomando caipirinha”.

Romance com Travis Kelce

Taylor e Travis Kelce anunciaram o noivado em 26 de agosto de 2025, após um pedido romântico no jardim da casa da cantora em Lee’s Summit, no Missouri. O gesto foi revelado pelo pai do atleta, Ed Kelce, que contou que a surpresa aconteceu duas semanas antes da divulgação oficial.

A estrela pop costuma marcar presença em jogos dos Chiefs e já viralizou diversas vezes por suas reações emocionadas durante as vitórias do time.

(*) Com informações do OGlobo

