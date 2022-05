Prefeito em exercício destaca humanização em homenagem ao dia das Mães em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito em exercício, Wallace Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), acompanhou neste sábado (7), o evento realizado pelo Fundo Manaus Solitária em alusão ao dia das Mães na mini vila Olímpica do Coroado, na zona Leste da capital. A ação contou com feira de artesanato, consultas e assessoria para os idosos que buscam conseguir a aposentadoria.

“Está sendo uma grande alegria nesse sábado nós estarmos participando aqui, junto com o secretário Emerson, e toda essa equipe aqui do Fundo Manaus Solidária dentro da mini Vila Olímpica do Coroado, nesse evento fantástico que acontece com o pessoal da terceira idade. Essa é a marca do governo David Almeida, a valorização, a humanização da pessoa. O prefeito é um homem em plena atividade e o que nós vemos aqui é isso, uma atividade plena na busca de uma melhoria da qualidade de vida dentro de uma prestação de serviço”, afirmou Oliveira.

Durante o evento, foram oferecidos atendimentos psicossocial e oftalmológico; aferição de pressão e glicemia; prescrição de exames de hipertensão e diabetes. Além de oficinas de artesanato, jogo da memória e matroginástica, assim como alguns serviços de embelezamentos, como corte de cabelo, música ao vivo e um brechó.

Também participaram da ação o subsecretário da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Sidomar Abtibol, e o Presidente do Fundo, Emerson Castro, que destacou que ações como essa estão acontecendo em todas as zonas da cidade.

“Desde o ano passado, estamos realizando essas ações. Nós já conseguimos quase todos os bairros da cidade. Todo final de semana a gente faz em uma zona da cidade. Isso é mais uma ação, isso é mais um trabalho da Prefeitura de Manaus. Oficinas essas que estão trazendo uma qualidade de vida melhor aos nossos idosos, à nossa terceira idade”, afirmou o secretário.

*Com informações da assessoria

