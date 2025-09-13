Rio de Janeiro

Carro de passeio colidiu com carreta e pegou fogo; vítimas morreram carbonizadas

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na BR-393, em Vassouras, no Centro-Sul do Rio de Janeiro, deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu na altura do quilômetro 206, por volta das 2h50.

Vítimas e incêndio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam no carro de passeio, que incendiou após o choque. As duas pessoas morreram carbonizadas e ainda não foram identificadas.

Tráfego na rodovia

Apesar do acidente ter ocorrido de madrugada, a PRF informou que o tráfego segue no sistema Siga-Pare, com cerca de 1 quilômetro de congestionamento na região.

