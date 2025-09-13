Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na BR-393, em Vassouras, no Centro-Sul do Rio de Janeiro, deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (13).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu na altura do quilômetro 206, por volta das 2h50.
Vítimas e incêndio
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam no carro de passeio, que incendiou após o choque. As duas pessoas morreram carbonizadas e ainda não foram identificadas.
Tráfego na rodovia
Apesar do acidente ter ocorrido de madrugada, a PRF informou que o tráfego segue no sistema Siga-Pare, com cerca de 1 quilômetro de congestionamento na região.
