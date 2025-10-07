acabou o amor

Fim do relacionamento foi confirmado após ex-jogador apagar fotos com a cantora. Iza já havia exposto traição durante a gravidez

Chegou ao fim o relacionamento entre a cantora Iza e o ex-jogador Yuri Lima. Segundo o jornalista Leo Dias, o namoro terminou há cerca de dez dias. A separação já era especulada nas redes sociais, especialmente após Yuri apagar todas as fotos ao lado da artista em seu perfil no Instagram.

Além disso, ele deixou de seguir alguns familiares da cantora. No entanto, os pais de Nala — filha do casal — ainda continuam se seguindo na rede social.

Após o início dos boatos sobre o fim do relacionamento, Yuri publicou uma foto ao lado da filha Nala, que completa um ano em breve.

“Família”, escreveu ele sobre a imagem da criança.

A publicação aconteceu logo depois de Iza voltar a comentar as críticas que vem recebendo desde que reatou com o ex-companheiro.

Relembre o caso de traição que abalou o casal

Iza anunciou o primeiro término com Yuri Lima em julho do ano passado. Na ocasião, ela surpreendeu o público ao expor que foi traída pelo atleta enquanto estava grávida de Nala.

“Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui e pedir pra vocês respeitarem o meu momento, até porque eu estou grávida e eu nunca pensei passar por isso, mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. É um circo”, disse ela, na época.

Apesar da exposição pública da traição, Iza e Yuri retomaram o relacionamento pouco tempo depois. Desde então, a cantora tem enfrentado diversas críticas do público por ter decidido reatar com o ex-jogador, mesmo após publicar um vídeo com detalhes do episódio de infidelidade.

(*) Com informações do Metrópoles

