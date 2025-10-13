Jogada de risco

Gravações devem começar em novembro deste ano, com a estreia prevista para 2026

O elenco de Vale Tudo está se despedindo da novela, que se encerra nesta sexta-feira (17), e Cauã Reymond já começa nesta segunda-feira (13/10) a divulgação do próximo papel. Agora, o galã estará em uma série +18 em que será protagonista, diretor e produtor.

O galã será a estrela de Jogada de Risco, nova produção do Globoplay voltada para o público adulto. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o ator também vai dirigir algumas das sequências da série.

A premissa é que a série seja um drama com pinceladas de humor e rodeada de cenas de sexo e uso de drogas. As gravações devem começar em novembro deste ano, com a estreia prevista para 2026.

Na trama, prevista para ter oito episódios, Cauã interpreta um ex-jogador de futebol que tenta vencer os fracassos do passado ao gerenciar os novos talentos. O craque, porém, logo descobre que há muito além de suor para manter as engrenagens do esporte funcionando nos bastidores.

Ricardo Teodoro, o Olavo em Vale Tudo; Marcelo Adnet, Letícia Colin, Marcos Frota, e outros, estão entre os nomes confirmados no elenco. Bruna Marquezine e Bella Campos estão entre as atrizes que foram convidadas para a produção, mas acabaram recusando o trabalho.

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, a produção é definida nos bastidores como “uma mistura de The Idol (série polêmica da HBO estrelada e criada por The Weeknd) e Dix Pour Cent (da Netflix, que acompanha a rotina de uma agência de talentos).

(*) Com informações do Metrópoles