Paixão

Informações revelam novo romance da musa fitness com o ator da Globo.

Gracyanne Barbosa está vivendo um novo romance e o eleito é João Vicente de Castro, ator e galã do remake de “Vale Tudo”, da TV Globo. A relação vem ganhando força nos últimos meses e deve ser assumida oficialmente em breve.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal do Leo Dias, o casal está junto há algum tempo e já apareceu em eventos sociais. Em setembro, Gracyanne e João Vicente foram vistos chegando lado a lado na festa de aniversário de Luciano Huck, no Rio de Janeiro, o que despertou curiosidade entre os convidados.

Romance começou discretamente

O envolvimento entre os dois não é recente. Há pouco mais de um mês, em entrevista ao Portal do Leo Dias, Gracyanne revelou ter vivido um breve affair com um ator, sem revelar nomes na ocasião. Fontes ligadas ao casal confirmaram que se tratava de João Vicente. Eles teriam se afastado durante esse período inicial, mas voltaram a se aproximar e agora estão firmes no relacionamento.

Leia mais:

