Inscrições para o 2º Prêmio Literário Máquina de Contos estão abertas

Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Literário Máquina de Contos. Autores de todo o Brasil poderão se inscrever, gratuitamente, no site www.maquinadecontos.com.br/premio, até o dia 11 de abril de 2022. O regulamento completo está disponível no mesmo endereço eletrônico.

O anúncio dos vencedores será feito no dia 13 de maio de 2022. Três autores inéditos terão seus contos publicados na plataforma Máquina de Contos e ganharão um prêmio de R$ 2 mil, além de um troféu exclusivo.

O tema dos contos é livre, e serão aceitos autores maiores de 18 anos, brasileiros, que não tenham publicado comercialmente livros completos, em mídia eletrônica ou impressa, admitindo ainda autores que tenham colaborado em coletâneas.

Os contos serão analisados e selecionados pela comissão julgadora formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, e por Sérgio Tavares, escritor, jornalista e crítico literário.

Em sua primeira edição, o prêmio teve 1.344 contos inscritos de autores de todo o Brasil. Os vencedores foram a mineira Lara Firmino Araújo e os gaúchos João Pedro Burzlaff Lopes e Ana Carolina Schmidt Ferrão, que já tiveram seus contos publicados.

A premiação tem como proposta estimular a cultura brasileira por meio da revelação de novos talentos da literatura. Os autores vencedores farão parte de um catálogo composto por escritores premiados da literatura contemporânea brasileira, dentro de uma plataforma com centenas de milhares de leitores em potencial.

A Máquina de Contos é um serviço que entrega, todo mês, um conto em formato de e-book aos clientes de empresas como a Algar Telecom e diversos provedores de banda larga em todo o Brasil. O leitor pode fazer a leitura online ou por meio de download, e ter a posse definitiva do texto.

O catálogo de 2022 contará com nomes como Jarid Arraes, Geovani Martins, Marcela Dantés, Sérgio Rodrigues, Tiago Germano e Andréa del Fuego. Entre os autores que já publicaram na Máquina de Contos, estão nomes consagrados da literatura contemporânea brasileira como Itamar Vieira Júnior, Adriana Lisboa, Luisa Geisler, Santiago Nazarian e Maurício de Almeida.

*Com informações da assessoria

