Porto da Barra

Cantor canadense aproveitou o sol em Porto da Barra após participar do Earthshot Prize, evento do príncipe William no Brasil

O cantor Shawn Mendes, 27, encantou os fãs baianos ao curtir uma manhã de praia no Porto da Barra, em Salvador, neste sábado (8).

O artista canadense, que se apresentou no Earthshot Prize — conhecido como o “Oscar da sustentabilidade” e organizado pelo príncipe William —, aproveitou o dia seguinte ao evento para relaxar no litoral baiano.

Shawn estava hospedado no Rio de Janeiro e deixou o hotel na sexta-feira (7), vestindo uma camisa do Brasil, antes de seguir para a capital soteropolitana.

Na manhã seguinte, fãs correram até o Porto da Barra ao descobrirem que o cantor estava no local.

Fãs registram momento e elogiam simpatia do artista

Entre as imagens que circularam nas redes sociais, Shawn aparece posando com fãs, tanto em grupo quanto próximo às pedras características da praia.

Uma admiradora relatou nos Stories que o cantor foi educado e simpático, e até se arriscou no português ao agradecer dizendo “obrigado”.

Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, Shawn Mendes também interagiu com fãs na porta do Copacabana Palace, onde estava hospedado. Ele acenou, sorriu e tirou fotos com admiradores que o aguardavam.

O cantor ainda aproveitou para caminhar pela orla da Zona Sul e visitar pontos turísticos, sempre acompanhado por sua equipe de segurança.

