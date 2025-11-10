agressão

Modelo relata agressão e publica imagens com manchas de sangue após briga com o ator

Marcela Tomaszewski voltou atrás e afirmou ter sido agredida por Dado Dolabella, com quem terminou o namoro na última sexta-feira (7). Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, a modelo relatou detalhes da briga e publicou nas redes sociais imagens do quarto com manchas de sangue. Segundo ela, a viagem repentina para Mônaco aconteceu por medo do ator — que também usou as redes para apresentar sua versão.

“Eu não consegui assistir nada do que está acontecendo porque é um absurdo, o que meu advogado falou já me basta. Não tem como fingir que uma pessoa que está há anos fazendo isso não vai fazer de novo. A gente tenta acreditar. Eu saí do país e, voltando, preciso de uma medida protetiva, porque ficar no Brasil está fazendo todo dia ele me ver, falar que é culpa minha, que não aconteceu nada, que só me afastou. Isso sim é uma agressão, além das agressões psicológicas que estou tentando entender. Essa foi de verdade”, afirmou Marcela no programa exibido no domingo (9) pela Record.

Modelo mostra fotos e relata medo

Nas redes sociais, Marcela publicou imagens da mesa com cacos de vidro e manchas de sangue no lençol e no chão.

“Todo dia parava o carro do lado da minha casa e dizia que era pra ver como eu estava. E ficava falando que eu precisava fazer um vídeo, que eu bati nele e que fiquei alterada porque não deu certo a entrevista [ao ‘Domingo Espetacular’ na semana anterior, quando a modelo negou a agressão] e que era para eu ficar calma que íamos ficar juntos”, escreveu Marcela.

Ambos aparecem em vídeos discutindo e batendo no telefone um do outro. Depois da repercussão, a modelo apagou as publicações.

Lençol manchado de sangue no quarto de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski • Reprodução/Instagram

Dado Dolabella se defende e nega agressão

Em um vídeo ao lado da advogada Mara Damasceno, Dado Dolabella explicou o motivo do sangue no quarto em que estavam hospedados em Búzios (RJ).

“Foi desesperador. Primeiro ela quebrando um copo na mesa, depois pegou um caco de vidro gigante e se cortou. Começou a sair sangue para caramba. Fiquei desesperado, [falei] ‘vamos pro hospital’, já estava saindo sangue há bastante tempo. Fiquei com medo de ela desmaiar, acontecer alguma coisa. Ela falava ‘eu vou ligar para a polícia’. ‘Mas ligar para a polícia para quê, meu Deus do céu? Você está machucada’. Eu não entendi nada, me deu um pavor, um pânico de ela ligar para a polícia, chegarem, verem esse cenário e, mesmo se tivesse câmera e tudo filmado, seria difícil explicar a situação.”

O ator afirmou ainda:

“Ela nunca admite o erro. E quando é confrontada via WhatsApp diz que sentiu medo. Tudo para não gerar provas. Esse dia aqui foi um dos mais assustadores da minha vida. Um momento de desespero, vidro quebrado, sangue… uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Mas ver tudo isso sendo mostrado agora e a história real sendo distorcida, é muito triste.”

Dado Dolabella expõe prints de conversas com Marcela Tomaszewski • Reprodução/Instagram

Ator diz ter provas e pede paz

Dado compartilhou prints de conversas com Marcela e garantiu possuir registros de todas as mensagens trocadas com a ex-namorada.

“Porque aprendi, com dor, que a verdade precisa ser documentada. Se eu não tivesse feito isso, talvez hoje a história estivesse sendo contada de um jeito completamente diferente. Eu sigo acreditando em Deus, na Justiça e no poder da verdade. Não quero guerra com ninguém. Só quero que a verdade apareça e que cada um siga a vida com respeito e paz. [E] qualquer narrativa de que ela teria feito isso por medo, alegando estar sozinha comigo, é mentirosa, pois havia outras pessoas na casa naquele momento”, finalizou o ator.

Veja a explicação de Dado Dolabella para manchas de sangue no quarto:

Veja vídeo em que eles batem no celular um do outro:

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski trocam acusações com vídeos inéditos



📲 Leia mais em https://t.co/ze8WN7tHaV

📹 Reprodução | Redes sociais pic.twitter.com/GJNNrAyKzu — Itatiaia (@itatiaia) November 10, 2025

🚨🚨🚨



Marcela tá tomando coragem e expondo Dado Dolabella. Ela acaba de afirmar que foi vítima de um homem tóxico e expôs um vídeo em que O AGRESSOR confirma que ele foi o responsável pelas marcas em seu pescoço. SURREAL 🧶 pic.twitter.com/LMz9dZB6XU — Gabriel Perline (@GabPerline) November 8, 2025

(*) Com informações da CNN Brasil

