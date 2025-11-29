Despedida

Atriz foi consolada por amigos ao chegar à despedida da mãe, encontrada morta em casa na Zona Oeste do Rio.

A atriz Mel Maia chegou muito abalada ao velório da mãe, Débora Maia, na manhã deste sábado (29/11), no Rio de Janeiro. Com a mão no rosto e amparada pelo pai, Luciano, e outros familiares, ela entrou na capela do Crematório da Penitência, no Caju. Assim que chegou, foi acolhida por amigos próximos — entre eles a também atriz Klara Castanho.

Como ocorreu a morte de Débora Maia

Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta na sexta-feira (28/11) pela empregada da família, no banheiro do apartamento onde vivia, na Zona Oeste do Rio. Informações preliminares apontam que Débora fazia uso de medicamentos que não podiam ser combinados com bebida alcoólica e havia trocado recentemente a medicação, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

Cerimônia foi marcada por emoção e pedido de privacidade

A cremação está prevista para às 15h15 deste sábado, com presença restrita a familiares e pessoas mais próximas. Em nota divulgada após a confirmação da morte, Mel Maia lamentou a perda e pediu privacidade e respeito durante o período de luto, reforçando que não dará declarações públicas no momento.

Leia mais:

Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro