Rogéria Bolsonaro comemora união dos filhos em defesa da liderança do ex-presidente após divergências públicas sobre alianças políticas

A ex-esposa de Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, usou as redes sociais para celebrar a “união” entre seus três filhos.

A declaração ocorre após Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro se posicionarem contra as críticas feitas por Michelle Bolsonaro, atual mulher do ex-presidente, a uma possível aliança política do PL no Ceará.

Postagem nas redes sociais

Em seu post, Rogéria evitou mencionar Michelle Bolsonaro diretamente, mas deixou claro seu apoio aos filhos.

“É lindo e reconfortante ver a união de meus filhos em defesa de nossos princípios e direcionamentos que sempre seguimos e continuaremos a seguir. Temos um líder — e ele é Jair Bolsonaro”, escreveu.

Rogéria Bolsonaro se manifesta nas redes sociais – Foto: Reprodução/X.

O motivo da discussão foi uma declaração de Michelle contra uma possível parceria do PL com Ciro Gomes.

Em resposta, Flávio Bolsonaro classificou as palavras da ex-primeira-dama como “autoritárias” e “constrangedoras”.

Ele afirmou ainda que Michelle desrespeitou o próprio ex-presidente, que apoia a aliança. Em seguida, os irmãos Carlos e Eduardo manifestaram apoio a Flávio. Carlos, por exemplo, reforçou:

“Meu irmão Flávio está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”

Relembre o caso

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) respondeu, na madrugada desta terça-feira (2), às críticas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre suas declarações a respeito do apoio do PL a uma eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará.

Em nota, Michelle questionou como poderia se sentir contente com o apoio do partido a alguém que constantemente xinga seu marido e que se orgulha de ações que levaram à inelegibilidade do ex-presidente.

“Como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos? Como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se diz orgulhoso por ter feito a petição que levou à inelegibilidade do meu marido e se diz satisfeito com a perseguição que ele tem sofrido?”, afirmou.

Michelle ressaltou que respeita a opinião dos enteados, mas destacou ter direito de expressar seu ponto de vista com liberdade e sinceridade.

Ela ainda criticou Ciro Gomes, a quem responsabiliza pela narrativa que chama Bolsonaro de “genocida”, em referência às mais de 700 mil mortes por covid-19 durante seu governo.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou à CNN que conversou com Michelle na segunda-feira (1º) e que o episódio foi resolvido entre eles.

