Homem foi retirado do coletivo após denúncia durante trajeto na zona urbana da capital.

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi retirado de um ônibus da linha 010 (Conjunto Augusto Montenegro–Educandos) na manhã desta quinta-feira (18), após ser acusado de importunação sexual contra uma passageira. O episódio aconteceu com o veículo lotado e foi registrado por testemunhas.

Segundo relatos, a mulher percebeu a aproximação indevida e denunciou que o suspeito teria praticado atos libidinosos sem consentimento. Abalada, ela pediu ajuda aos passageiros e solicitou que o motorista parasse o coletivo. Diante da situação, o homem acabou sendo retirado do ônibus.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão no interior do veículo e a mobilização de passageiros para conter a situação. Após o ocorrido, a vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.

Até a última atualização, não havia confirmação sobre a identificação ou detenção do suspeito. O caso deverá ser apurado pelas autoridades.

A importunação sexual é crime previsto no Código Penal e se caracteriza pela prática de atos de natureza sexual sem consentimento, comum em ambientes como o transporte público. A pena pode variar de um a cinco anos de prisão. Vítimas podem buscar ajuda pelo telefone 180 ou diretamente em uma delegacia.

