Casos ocorreram no Centro do Rio, na Zona Oeste e na Costa Verde; um suspeito morreu após confronto com a PM

A Polícia Civil investiga três casos de feminicídio registrados no Estado do Rio de Janeiro em um intervalo de 24 horas. As ocorrências foram no Centro do Rio, na Zona Oeste e na Costa Verde.

Em um dos casos, um suspeito morreu após ser baleado por policiais militares. Segundo a Polícia Militar, ele aparentava estar alterado e portava uma pistola no momento da abordagem.

Suspeito de morte no Centro do Rio é baleado pela PM

O homem suspeito de envolvimento no feminicídio de Sabina Saron Camila Mates, de 34 anos, foi baleado por policiais militares nesta sexta-feira, no Centro do Rio, mesma região onde o crime ocorreu.

Sabina foi encontrada morta na quarta-feira, em um imóvel incendiado, em um corredor que não chegou a ser atingido pelas chamas. A perícia vai apontar a causa da morte, e a suspeita inicial é de que ela tenha sido atacada com faca.

Após o baleamento, o suspeito foi levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Abordagem ocorreu após denúncia de homem armado

De acordo com a PM, o suspeito, que teria tido um relacionamento com Sabina, foi localizado na Lapa após denúncias de que estaria armado. Policiais do 5º BPM realizaram uma abordagem verbal.

Durante a ação, o homem apontou uma pistola Glock para os agentes, e um policial efetuou um disparo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e apura a ligação do suspeito com a morte de Sabina, com base em depoimentos de testemunhas.

Mulher morre após ataque em Inhoaíba

Outro caso ocorreu em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Letícia de Sousa Braga foi atacada por um homem e sofreu ferimentos no pescoço. Ela chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Após o ataque, o suspeito foi agredido por vizinhos, segundo a PM. Durante a confusão, ele também sofreu ferimentos e precisou ser levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde permanece internado, sob custódia policial.

Feminicídio é registrado na Costa Verde

O terceiro caso foi registrado em Mangaratiba, na Costa Verde. Segundo a PM, policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionados na noite desta quinta-feira para uma ocorrência na Praia do Saco.

No local, os agentes encontraram uma mulher já sem vida, vítima de disparos de arma de fogo. A 165ª DP (Mangaratiba) investiga o crime.

