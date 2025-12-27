rio de janeiro

Bombeiros confirmam localização da vítima perto do Posto 3; aeronave era pilotada por uma única pessoa

Um corpo foi localizado no mar de Copacabana, na altura do Posto 3, após a queda de um avião ultraleve no início da tarde deste sábado (27). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15h.

O corpo encontrado pelas equipes de resgate será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação da vítima.

Aeronave tinha apenas o piloto a bordo

Segundo informações repassadas pela torre de controle do Aeroporto de Jacarepaguá aos Bombeiros, o ultraleve era tripulado apenas pelo piloto.

Durante os trabalhos de resgate, o Corpo de Bombeiros também confirmou a localização da faixa publicitária que a aeronave carregava no momento do acidente.

Operação mobiliza cerca de 30 militares

Cerca de 30 militares atuam na ocorrência, com o apoio de aeronaves, motos aquáticas, embarcações infláveis e equipe de mergulho. As buscas continuam, com o uso de sonar, equipamento capaz de captar imagens do fundo do mar.

Cenipa e FAB apuram o acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) acionou investigadores do Seripa III, órgão regional com sede no Rio de Janeiro, para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AGB.

De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ultraleve estava com a aeronavegabilidade regular.

*Com informações da CNN

