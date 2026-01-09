A ex-BBB Vivian Amorim usou as redes sociais para pedir votos para Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, que disputa uma vaga no BBB 26. Torcedora declarada do boi azul, Vivian demonstrou apoio à representante do Caprichoso e incentivou os fãs a participarem da votação.
Vote aqui e escolha se Marciele Albuquerque entra na Casa de Vidro do BBB 26!
Vivian ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 17, edição em que chegou à final do reality e conquistou o segundo lugar, tornando-se uma das participantes mais populares da temporada. Ela mantém forte ligação com o Festival de Parintins e com o Caprichoso.
Ao declarar apoio a Marciele, Vivian reforçou a mobilização da torcida azul na disputa e destacou a importância de ver representantes da cultura amazônica ganhando espaço em um programa de alcance nacional.
Mas Vivian frisou que, caso Lívia Christina, rainha do folclore do Garantido, entre no programa, vai torcer por ela.
