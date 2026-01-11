Estratégia

Globo diz que a ideia é fazê-los pensar no mundo dos sonhos, mas as paredes parecem ilustrar também a confusão que promete ser esta 26ª edição do BBB

Quem adentrar o Big Brother Brasil, nesta segunda-feira (12), vai se deparar com o muro da casa desenhado de um jeito inusitado. Nele, há uma baleia sobrevoando rochas, uma nave extraterrestre e um astronauta surfista. No paredão oposto, um trem escapa das garras de um monstro enquanto uma zebra alada tenta puxar o veículo com correntes.

A Globo diz que a ideia é fazê-los pensar no mundo dos sonhos, mas as paredes parecem ilustrar também a confusão que promete ser esta 26ª edição do BBB. O programa extrapolou nas invenções, e já de cara criou dinâmicas que devem confundir, para o bem e para o mal, jogadores e público.

Para começar, haverá a maior mistura de tipos de participantes de todas as temporadas. São três categorias -os anônimos, os convidados supostamente famosos, ainda não revelados, e os veteranos, ex-BBBs que ganharam uma nova chance. Este, aliás, era um desejo antigo dos fãs que o canal finalmente atendeu.

Além disso, a Globo espalhou casas de vidro nas cinco regiões do país para que o público conhecesse, ao longo deste final de semana, possíveis participantes. Foram selecionadas 20 pessoas, dez homens e dez mulheres, e apenas metade vai entrar no programa. A decisão será do público, por meio de votação, e o resultado deve ser anunciado na noite deste domingo, um dia antes da estreia.

Pela primeira vez, portanto, será de responsabilidade dos espectadores escolher boa parte do elenco. A dinâmica foi aprovada por alguns, mas desagradou outros -nas redes sociais, pessoas disseram que essa é uma maneira fácil de a emissora se eximir da culpa de escalar um elenco ruim, como aconteceu na edição do ano passado.

“Estamos criando dinâmicas para que as pessoas se tornem coautores do programa. Haverá várias formas de fazer do público o verdadeiro ‘big boss'”, afirmou a diretora Angélica Campos, em uma conversa com jornalistas e influenciadores em evento na casa do BBB, na última quinta-feira (8).

Isso porque o BBB perdeu seu antigo “big boss”, o chefão Boninho, que saiu da Globo em 2024. O jogo do ano passado foi comandado por Marcelo Dourado, antigo braço direito do antecessor.

O BBB 25 foi considerado um fracasso. Não só em termos de audiência -que, embora satisfatória para a Globo, foi a menor da história do programa-, mas especialmente pelos participantes, reprovados nas redes sociais.

Mesmo internamente, na Globo, eles não agradaram. Prova disso é que nenhum ganhou carreira nos programas principais do canal, como vinha acontecendo nas edições anteriores, que rendiam ora uma apresentadora, ora uma atriz de novela.

Por isso, talvez, ainda na intenção de evitar ser culpada por um jogo monótono, a Globo decidiu que agora qualquer participante poderá ser substituído pelo público se não estiver rendendo -as chamadas “plantas”. É a primeira vez que esse tipo de superpoder é proposto aos espectadores.

No ano passado, não caiu bem também a quantidade de ações de publicidade espalhadas pelo programa, especialmente nas provas.

Neste ano, os comerciais devem só aumentar. O BBB 26 já bateu recorde de faturamento, com 19 cotas vendidas para 15 marcas diferentes, um rendimento de R$ 1,1 bilhão à Globo. É prova de que, desagrade ou não, o programa ainda é a maior galinha dos ovos de ouro da emissora.

Ouro e dinheiro, inclusive, enfeitam a nova sala de estar do BBB. Cédulas e pepitas de ouro falsas foram espalhadas pela mesa de centro, e, nas paredes, placas mostram o sinal de cifrão. A ideia parece ser lembrar diariamente os participantes do porquê eles estão ali, e, quem sabe, sacudir o jogo.

(*)Com informações da Folha Press