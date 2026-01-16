Carnaval 2026

Evento acontece dia 7 de fevereiro, no Mercado de Origem da Amazônia, reunindo Wanderley Andrade, Márcia Novo e um line-up diverso, do brega ao boi-bumbá.

Sem manual, sem obrigação e sem explicação: é carnaval e ponto. Por isso, o Bloco do Vai Quem Quer retorna em 2026 para sua segunda edição com uma proposta clara de espalhar música, diversidade e alegria pela cidade.

Além disso, o evento ocorre no dia 7 de fevereiro, a partir das 17h, no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro Histórico de Manaus, com pista gratuita e programação que mistura samba, axé, brega, boi-bumbá e clássicos carnavalescos.

Após uma estreia bem-sucedida em 2025, o bloco escolheu um novo cenário simbólico para esta edição. Dessa vez, a festa acontece no antigo Complexo Booth Line, espaço histórico revitalizado que hoje funciona como polo cultural, gastronômico e criativo.

Assim, a escolha do local reforça o objetivo do Vai Quem Quer de ocupar o Centro Histórico com um evento acessível, organizado e conectado à cidade.

Entre as atrações confirmadas, está Wanderley Andrade, o “Traficante do Amor”, um dos nomes mais populares da música do Norte. Além dele, o palco recebe Márcia Novo, Israel Paulain, Patrick Araújo, 40 Graus de Amor, Os Bororós, Rafa Militão e DJ Noelle. Com isso, o bloco garante uma programação diversa, popular e livre de rótulos.

Ingressos

A pista será gratuita. Entretanto, o evento também oferece áreas exclusivas pagas. Os ingressos já estão à venda no Sympla, com valores promocionais no primeiro lote:

Front Stage: R$ 25,00

Camarote Open Bar: R$ 150,00

Além disso, o Camarote Open Bar inclui cerveja, ice, água e refrigerante durante todo o evento, oferecendo mais conforto sem perder a energia do bloco.

A 2ª edição do Bloco do Vai Quem Quer é realizada pela Acauã Produções, com produção da Sunset Eventos. Por fim, mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (92) 99341-1569 ou nos perfis @acaua.prod e @sunsetevento.

Leia mais

Carnaval 2026 em Manaus: veja lista com mais de 20 blocos e bandas para curtir a folia