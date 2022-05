Equipe técnica de saúde em Tefé recebe treinamento da FVS

O treinamento é realizado em função da substituição dos técnicos do Vigiagua no município

Tefé (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza, até esta sexta-feira (13), um treinamento para a nova equipe técnica do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

O treinamento é realizado em função da substituição dos técnicos do Vigiagua no município. Entre as atividades desenvolvidas estão a análise da qualidade da água com base em parâmetros básicos: coliformes (bactérias indicadoras de contaminação), turbidez (aparência turva) e cloro residual.

“O Programa Vigiagua em Tefé representa o fortalecimento da Vigilância em Saúde no município, pois o monitoramento da qualidade da água é importante para prevenção e saúde da população local. Monitorando a qualidade água, doenças são evitadas”, destaca Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Segundo a coordenadora estadual do Vigiagua, Geani Souza, a nova equipe técnica do programa em Tefé recebeu treinamento das rotinas administrativas, operacionais e laboratoriais.

“Os técnicos de Tefé estão no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas [Lacen-AM], para realizar análises da qualidade da água para consumo humano em bancada”, afirma Geani.

Após essa semana de treinamentos, segundo a coordenadora do Vigiagua no Amazonas, os técnicos estarão capacitados para realizar as atividades do programa em Tefé.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, o que inclui o monitoramento da qualidade da água por meio do Programa Vigiagua, dentro do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

