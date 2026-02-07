São Gonçalo

DH investiga assassinato ocorrido às margens da RJ-104, na noite de sexta-feira

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o assassinato de Eduardo José Pires, ocorrido na noite de sexta-feira (6), em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense.

Eduardo era suboficial da Aeronáutica, lotado no Parque de Material Bélico da Força Aérea Brasileira (FAB), na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Conhecido como Eduardo J, ele também ocupava o cargo de vice-presidente da filial do motoclube Águias de Cristo de São Gonçalo, grupo que reúne motociclistas evangélicos.

Crime ocorreu às margens da RJ-104

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio às margens da RJ-104, na altura do bairro Retiro.

No local, os policiais constataram a morte de um homem vítima de disparos de arma de fogo. De acordo com relatos de populares, Eduardo teria sido vítima de um assalto e havia acabado de sair de um culto evangélico quando foi assassinado.

Motoclube e amigos prestam homenagens

Nas redes sociais, integrantes do motoclube e amigos lamentaram a morte do suboficial e prestaram homenagens.

“Um dos homens mais íntegros que conheci em toda a Marinha. Que Deus conforte os familiares”, escreveu Rodolfo Gonçalves.

Outro colega também se manifestou:

“Um grande homem, amigo e servo de Deus. Nesse momento não tenho palavras para demonstrar a minha tristeza pelo fato ocorrido. Só tenho a plena certeza que está ao lado do Pai. Trabalhei com você por anos e sempre foi uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Meus sentimentos a todos”.

Polícia investiga autoria e motivação

A DHNSG segue com as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre presos.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Adolescente agredido a socos morre após 16 dias internado