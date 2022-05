Motorista morre após ser arremessado para fora de cabine de veículo em Manaus

Manaus (AM) – Prestes a completar um mês internado, Waldir Serra de Melo, 52 anos, morreu neste domingo (15), no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo. O homem estava internado desde o dia 16 de abril, após a cabine do veículo que ele conduzia, soltar e ele ser jogado para fora, na Rua 27, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo filho da vítima no 14º Distrito Integrado de Polícia, Waldir estava dirigindo, possivelmente um caminhão, e ao descer a ladeira, a cabine se desprendeu e jogou o homem para fora do veículo. Com isso, ele bateu a cabeça na calçada e ficou desacordado.

Testemunhas do acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levaram para o HPS Platão Araújo.

Apesar dos esforços médicos, o homem não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A perícia investiga o que teria ocasionado a soltura da cabine.

