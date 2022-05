Eliana Printes celebra a via em show em Manaus

Manaus (AM) – Quem está de volta a Manaus para um grande reencontro com os fãs manauaras e para celebrar a vida, é a cantora Eliana Printes. O evento acontece no dia 9 de junho, a partir das 20h, no palco do Teatro Manauara, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping.

A apresentação que promete ser emocionante, como já é a marca registrada da cantora, está com ingressos à venda, através do aplicativo ou site BaladApp, bilheterias físicas do Teatro Manauara ou na Oba Ingressos do Millenium Shopping.



“Quero que saibam que a saudade é muito grande e que não vejo a hora de reencontrar minha família, os amigos que me acompanham desde os primeiros shows em Manaus. Este reencontro será movido pela emoção, pela alegria de viver e de continuar acreditando em um amanhã melhor e na força transformadora das boas ações”, antecipa Eliana.



No roteiro as canções que se destacaram nas plataformas digitais e pontuam como as mais tocadas na discografia da cantora no Spotify: “Os presentes” (Kleber Albuquerque), a versão ao vivo de “Por onde você for” (Adonay Pereira e Eliana Printe), “Se chovesse você” (Adonay Pereira / Eliana Printes / Eliakin Rufino) e as canções mais pedidas pelo público nas Lives, dentre elas: “Sabor das marés” (Dalto e Marcos Sabino), “Pra lua tocar” e “Andando em silencio” (Adonay Pereira e Eliana Printes), “Coração sonhador” (Nilson Chaves) e “Lembrando você” (S. Souto e Moacyr Luz).

Em destaque os sucessos “Só vou gostar de quem gosta de mim” (Rossini Pinto), canção que está na trilha sonora do filme “Qualquer gato vira lata” e “O céu hoje a noite” (Adonay Pereira e Eliana Printes), música que levou a artista duas vezes à Alemanha, para concertos com a Orquestra Sinfônica Colegium Musicum Potsdam, da Cidade de Potsdam e a Sinfônica Jovem de Berlim, sob a regência do maestro Knut Andreas.

O show também terá uma pequena homenagem a um querido amigo de Eliana Printes e algumas surpresas preparadas especialmente para esta noite no Teatro Manauara.

Os músicos Francisco Falcon (baixo e violoncelo) e Adonay Pereira (direção musical e violão), acompanharão a apresentação, que tem concepção e roteiro de Eliana Printes.

*Com informações da assessoria

