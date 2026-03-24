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No Brasil, os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres

A máxima de que “a saúde é o reflexo das nossas escolhas” nunca foi tão atual. No entanto, quando analisamos o recorte de gênero, os dados revelam uma disparidade alarmante: no Brasil, os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres.

Esse abismo na longevidade não é uma fatalidade biológica inevitável, mas sim o resultado de um padrão comportamental e cultural que negligencia o autocuidado masculino.

Enquanto as mulheres são educadas desde a adolescência a monitorar o próprio corpo, o homem médio ainda encara a ida ao médico como um sinal de fragilidade.

Essa resistência tem raízes profundas no mito do “super-homem”. Culturalmente, o homem é ensinado a ser o pilar inabalável, o provedor que não adoece e não reclama. Esse estereótipo de força invulnerável é, ironicamente, a sua maior fraqueza.

Ao ignorar pequenos sinais do corpo e adiar consultas preventivas, o público masculino permite que patologias silenciosas ganhem terreno. O resultado estatístico é cruel: quando o homem finalmente chega ao consultório, em mais da metade dos casos, a doença já se encontra em estágio avançado, reduzindo drasticamente as chances de cura ou controle eficaz.

No cotidiano do consultório urológico, essa realidade é palpável. É raridade o homem que marca sua consulta por iniciativa puramente espontânea e preventiva. Na vasta maioria das vezes, ele é “conduzido”, seja pela esposa, pelos filhos ou por uma irmã.

A figura feminina atua como a guardiã da saúde da família, mas o homem precisa assumir o protagonismo da sua própria biologia. Depender do incentivo de terceiros para cuidar de si é transferir a responsabilidade sobre a própria vida.

As causas da mortalidade precoce masculina são bem mapeadas. Além dos fatores externos, como acidentes de trânsito e violência, as doenças cardiovasculares e o infarto do miocárdio lideram as estatísticas.

uitas dessas mortes poderiam ser evitadas com um gerenciamento básico de riscos: controle da pressão arterial, monitoramento dos níveis de colesterol e glicemia, e exames de rotina que identificam precocemente problemas na próstata e no sistema urinário.

A direção para uma velhice com dignidade e autonomia é clara, mas exige uma mudança de rota nos hábitos diários. Não existe fórmula mágica: a prática de atividade física regular, uma alimentação balanceada e a redução drástica no consumo de bebidas alcoólicas são os pilares da prevenção.

No entanto, essas ações precisam estar aliadas à vigilância médica. É preciso desconstruir a ideia de que o médico só deve ser procurado quando a dor se torna insuportável.

A medicina mais eficiente é aquela que atua antes da doença aparecer. Reconhecer que o corpo precisa de manutenção não diminui a masculinidade de ninguém; pelo contrário, demonstra a inteligência de quem deseja estar presente para ver os filhos crescerem bem, para desfrutar da aposentadoria e para honrar a própria existência. Super-heróis não existem, mas homens conscientes que escolhem viver mais e melhor, sim.

Flavio Antunes – urologista

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