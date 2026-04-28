Comércio

Campanha oferece cupons a cada R$ 400 em compras e inclui brindes e descontos especiais

A Info Store lançou sua campanha especial de Dia das Mães com sorteio de R$ 25 mil em prêmios. A ação vale para compras feitas tanto nas lojas físicas quanto no site da marca.

A campanha “Mãe, a tecnologia do amor” começou em 24 de abril e segue até o dia 17 de maio.

Sorteio inclui eletrônicos e eletrodomésticos

Os prêmios incluem diversos produtos, como tablet, celular, smartwatch, caixa de som, fogão, geladeira, lava e seca e air fryer.

A cada R$ 400 em compras, o cliente recebe um cupom para participar. O sorteio será realizado no dia 23 de maio.

Campanha aposta em tecnologia como presente

Segundo a gerente de marketing do Grupo Info, Priscila Furtado, a data impulsiona a busca por produtos úteis no dia a dia.

Itens como smartphones, relógios inteligentes, caixas de som e tablets estão entre os mais procurados pelos consumidores neste período.

Promoções incluem brindes e vantagens

Além do sorteio, a campanha também traz ações no formato “compre e ganhe”.

Na compra de produtos da JBL, o cliente ganha uma Party Light. Já na aquisição de notebook da Lenovo, o consumidor recebe uma mochila.

Condições especiais para os clientes

Durante a campanha, a Info Store oferece facilidades no pagamento. Os clientes podem parcelar compras em até 15 vezes nos cartões.

Também há desconto de 9% para pagamentos via Pix e opção de entrega expressa em até três horas para itens selecionados.

(*) Com informações da assessoria

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