Sequestro

Criança foi sequestrada, agredida e submetida a um "tribunal do crime" antes de ser resgatada pela polícia.

Várzea Grande (MT) – Um menino de 12 anos foi resgatado pela Polícia Militar após ser sequestrado, agredido e mantido em cárcere privado por quatro homens em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Segundo a polícia, os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa e pretendiam executar a vítima após submetê-la a um chamado “tribunal do crime”.

A ocorrência foi registrada após moradores denunciarem que a criança estava sendo levada à força por um grupo de homens até uma residência localizada na Rua dos Operários, no bairro Vila Arthur. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o menino sob contenção dos suspeitos. O caso aconteceu em abril deste ano e voltou a repercutir nesta quarta-feira (10).

Em depoimento, a vítima relatou que vinha sendo ameaçada de morte e que os criminosos planejavam enterrá-la em uma área conhecida como “Fazendinha”. A motivação do crime seria a suspeita de que o garoto teria praticado furtos na região.

O menino apresentava ferimentos no rosto causados por agressões. Ele também contou aos policiais que foi obrigado pelos suspeitos a cavar a própria cova antes de ser resgatado.

Durante as buscas na residência, os militares apreenderam facas, uma pá, uma picareta e uma enxada. De acordo com a polícia, os objetos seriam utilizados na execução da vítima e na ocultação do corpo.

No imóvel, também foram encontrados materiais ligados ao tráfico de drogas, incluindo três balanças de precisão, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e chips telefônicos.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Flagrantes. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.

Leia mais:

VÍDEO: Corpo de homem com mãos amarradas é encontrado em igarapé na Zona Norte de Manaus