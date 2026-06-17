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Presidente dos Estados Unidos comentou cenário político brasileiro durante coletiva na França e mencionou Bolsonaro ao falar sobre o país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que o cenário político brasileiro se tornou preocupante. A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa em Évian-les-Bains, na França.

Durante a entrevista, um jornalista questionou Trump sobre as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e sobre a decisão do governo norte-americano de classificar facções criminosas como organizações terroristas.

Trump comenta cenário político brasileiro

Ao responder ao questionamento, o presidente norte-americano mencionou uma conversa recente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e avaliou o momento político vivido pelo Brasil.

“Na verdade, passei bastante tempo com ele [Lula]. E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, não é? Politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa. Você está falando do Brasil, certo? Tem sido algo desagradável. Ouvi dizer que prenderam hoje uma pessoa que estava concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saí de lá”, respondeu o Republicano.

Além disso, Trump afirmou que recebeu informações sobre uma suposta prisão relacionada a Bolsonaro logo após encerrar o encontro com Lula.

Declarações sobre Bolsonaro

Ao comentar o assunto, o presidente dos Estados Unidos disse que havia tomado conhecimento do caso logo após a reunião.

“Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Prenderam, ou querem prendê-lo, para ter algo contra ele”, afirmou.

Na sequência, Trump ampliou as críticas e voltou a questionar o sistema eleitoral dos Estados Unidos.

Críticas ao sistema eleitoral dos EUA

Ao abordar o cenário político norte-americano, Trump fez novas declarações sobre o processo eleitoral em seu país.

“Eles jogam duro. Mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. Veja bem, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições manipuladas.”

As declarações ocorreram durante agenda oficial do presidente norte-americano na França e repercutiram ao relacionar o cenário político brasileiro às discussões sobre democracia e processos eleitorais.

(*) Com informações da CNN Brasil

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