Semsa

Serviços de prevenção e rastreio de câncer, consultas e exames serão oferecidos em quatro zonas da capital

Publicado em 06 de julho de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher a partir desta segunda-feira (6).

As estruturas oferecem serviços de prevenção e rastreamento do câncer do colo do útero e de mama, além de consultas, exames e outros atendimentos voltados à saúde feminina.

Unidades atendem em quatro zonas da capital

Na Zona Norte, a unidade móvel atenderá na rua Guaiuvira, nº 183, no bairro Monte das Oliveiras, no campo do Gramado (Monte Pascoal). O atendimento ocorre de 6 a 17 de julho.

Na Zona Leste, a unidade ficará na rua Piabá, s/nº, no bairro Jorge Teixeira, atrás da escola municipal Dr. Paulo Pinto Nery, no estacionamento da praça. Os serviços serão oferecidos até 17 de julho.

Na Zona Sul, a unidade será instalada na rua Beta, nº 19, na comunidade Mundo Novo, bairro Flores, em frente à escola municipal Professor Nilton Lins. O atendimento segue até 24 de julho.

Já na Zona Oeste, duas unidades estarão disponíveis. Uma funcionará na rua 27 de Novembro, s/nº, no bairro Compensa, próximo à 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), até 17 de julho.

A outra unidade permanecerá na rua Imbu, nº 15, na comunidade Ismail Aziz, no Riacho Fundo, até 10 de julho.

Serviços oferecidos pelas unidades móveis

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher são gerenciadas pela Semsa Manaus e funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Entre os serviços disponíveis estão:

consultas médicas e de enfermagem;

atendimento pré-natal;

planejamento familiar;

mamografia;

ultrassonografia;

coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero;

testes rápidos para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs);

dispensação de medicamentos.

Documentos necessários para atendimento

Para utilizar os serviços, as usuárias devem comparecer a uma das unidades móveis com documento oficial de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Locais de atendimento

Zona Norte

📍 Rua Guaiuvira, nº 183, Monte das Oliveiras — campo do Gramado (Monte Pascoal)

📅 6/7 a 17/7

Zona Leste

📍 Rua Piabá, s/nº, Jorge Teixeira — atrás da escola municipal Dr. Paulo Pinto Nery

📅 6/7 a 17/7

Zona Oeste

📍 Rua 27 de Novembro, s/nº, Compensa — próximo à 8ª Cicom

📅 6/7 a 17/7

📍 Rua Imbu, nº 15, Riacho Fundo — comunidade Ismail Aziz

📅 22/6 a 10/7

Zona Sul

📍 Rua Beta, nº 19, comunidade Mundo Novo, Flores — em frente à escola municipal Professor Nilton Lins

📅 6/7 a 24/7

*Com informações da assessoria

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