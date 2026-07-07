Luto na dramaturgia

Dramaturgo morreu aos 95 anos nesta terça-feira (7), em São Paulo, após complicações causadas por insuficiência renal crônica.

O dramaturgo Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos nesta terça-feira (7), em São Paulo, em decorrência de complicações causadas por insuficiência renal crônica. Autor de novelas que se tornaram clássicos da televisão brasileira, como “Pantanal”, “O Rei do Gado”, “Terra Nostra” e “Velho Chico”, ele deixa um dos maiores legados da dramaturgia nacional.

Segundo o Hospital do Coração (HCor), onde o escritor fazia tratamento, Benedito morreu após enfrentar complicações da doença. Além disso, em janeiro deste ano, ele permaneceu internado por 19 dias para tratar uma infecção urinária associada ao quadro de insuficiência renal crônica.

Enquanto isso, familiares organizaram o velório para esta terça-feira, das 15h às 21h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo. Entre 15h e 16h, a cerimônia será aberta ao público.

Das lavouras para a televisão

Nascido em 1931, no município de Gália, Benedito Ruy Barbosa cresceu em meio aos cafezais do interior paulista. No entanto, a morte precoce do pai mudou sua rotina e o levou a trabalhar ainda jovem para ajudar no sustento da família.

Depois disso, ele passou por diferentes profissões, como vendedor de verduras, faxineiro e revisor do jornal O Estado de S. Paulo. Mais tarde, o interesse pela escrita transformou sua trajetória profissional.

Seu primeiro romance, “Fogo Frio”, ganhou adaptação para o teatro e recebeu reconhecimento da crítica. Assim, Benedito abriu caminho para construir uma carreira como roteirista.

Novelas que marcaram gerações

A estreia na televisão aconteceu em 1966, na TV Tupi. Poucos anos depois, ele escreveu “Meu Pedacinho de Chão”, obra que consolidou seu estilo e impulsionou sua carreira.

Em 1990, Benedito revolucionou a teledramaturgia brasileira com “Pantanal”, produzida pela extinta TV Manchete. Na época, a novela inovou ao priorizar gravações em locações naturais e retratar a riqueza do bioma brasileiro, tornando-se um fenômeno de audiência.

Em seguida, o autor voltou à Globo e escreveu sucessos como “Renascer”, “O Rei do Gado” e “Terra Nostra”. Ao longo da carreira, suas histórias ficaram conhecidas por retratar conflitos familiares, disputas por terra, imigração italiana e personagens profundamente ligados ao campo.

Além disso, Benedito conquistou reconhecimento por transformar o universo rural em protagonista de grandes produções da televisão brasileira, influenciando diferentes gerações de autores e roteiristas.

Por fim, em 2016, ele assinou sua última novela inédita, “Velho Chico”, ambientada às margens do Rio São Francisco e marcada por disputas entre famílias e gerações.

Nos últimos anos, parte de sua obra voltou à televisão por meio dos remakes de “Pantanal” e “Renascer”, ambos adaptados por seu neto, Bruno Luperi, mantendo vivo o legado de um dos maiores autores da dramaturgia brasileira.

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