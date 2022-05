Maternidade Balbina Mestrinho arrecadou 117 frascos para doação de leite materno

Manaus (AM) – A Maternidade Balbina Mestrinho, por meio do Banco de Leite Humano (BLH) Fesinha Anzoategui, arrecadou 117 frascos para armazenamento de leite materno, durante campanha realizada em 10 dias.

Neste mês, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) intensifica ações de incentivo à doação de leite materno para recém-nascidos da capital e de municípios do interior do estado.

Para o coordenador do BLH Fesinha Anzoategui, Fabrício Rolim, a campanha foi um sucesso e vai ser fundamental para garantir a suplementação do leite materno.

“Estávamos com o estoque de frascos muito baixo. De janeiro a abril deste ano, nosso banco de leite recebeu doações de 71 frascos, número abaixo do mesmo período do ano passado, quando a unidade recebeu 476 recipientes. Agora estamos muito contentes com o resultado da campanha”, disse.

A redução na doação dos frascos ocorreu nos três bancos de leite do estado. Saiu de 710, de janeiro a abril de 2021, para 316, no mesmo período, neste ano.

Como doar

A doação dos frascos ocorre ao longo de todo o ano e pode ser feita diretamente nos bancos de leite ou com o doador solicitando a retirada dos recipientes em sua residência.

A coleta domiciliar é realizada quando o doador possui determinado número de frascos.

Os recipientes doados devem ser de vidro, com tampa de plástico e capacidade de armazenamento de 300 a 500 mililitros.

Além do armazenamento, os frascos são utilizados para pasteurização e distribuição do leite seguindo as normas de segurança dos órgãos de vigilância sanitária.

Os potes podem ser doados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no BLH Fesinha Anzoategui, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus; no BLH da Maternidade Ana Braga, bairro São José, zona leste; e no BLH Galileia na Maternidade Azilda Marreiro, na Cidade Nova, zona norte.

A partir deste mês o BLH Ana Braga passou a contar também com um novo posto para coleta de frascos no condomínio Alphaville Manaus 4, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital.

Coleta em domicílio

No BLH Fesinha Anzoategui, a coleta domiciliar é realizada quando o doador possui mais de sete frascos e solicitada no contato (92) 99339-0130.

No BLH Ana Braga, a coleta na residência é feita a partir de 10 potes, e o agendamento é por meio do telefone (92) 3647-4235.

O BLH da Galileia também realiza a retirada dos recipientes em casa. O pedido pode ser realizado nos números (92) 3643- 5523 ou 99170-5783.

Esses mesmos contatos são utilizados para o agendamento da coleta das doações de leite materno e outros esclarecimentos.

Doação

Toda mãe com excedente na produção de leite é uma potencial doadora. De janeiro a abril deste ano, 310 mães fizeram doação para os três BLH.

Para doar, basta entrar em contato com qualquer um dos BLH e obter todas as orientações.

Leite materno

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), da Organização Mundial da Saúde (OMS), o leite materno é o melhor alimento para os recém-nascidos e crianças com até dois anos.

O leite humano coletado é utilizado para a alimentação de bebês internados e que não podem ser amamentados pelas próprias mães.

Por meio do leite materno, a criança tem mais chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarréias e alergias.

*Com informações da Agência Amazonas

