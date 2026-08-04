Investigação

Homem foi encontrado ferido após acidente com aeronave em Tonantins e confessou à polícia que iria buscar entorpecentes.

Tonantins (AM) – Um avião de pequeno porte caiu na noite de domingo (2), nas proximidades da comunidade do Caeté, no município de Tonantins, interior do Amazonas. O piloto sobreviveu ao acidente e afirmou aos policiais que seguia para buscar entorpecentes quando a aeronave caiu.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), equipes da Base Fluvial Arpão I foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram o piloto às margens do rio, com ferimentos provocados pelo acidente.

Piloto não tinha habilitação para voar

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao hospital de Tonantins para atendimento médico.

Durante a abordagem, ele informou aos policiais que não possuía habilitação nem a documentação necessária para pilotar a aeronave.

Ainda segundo o relato prestado à equipe policial, o destino seria a comunidade Jesus do Solimões, onde buscaria entorpecentes antes de retornar.

Buscas não localizaram drogas

Após o acidente, os policiais realizaram buscas na região, mas nenhum material ilícito foi encontrado, informou a SSP-AM.

Depois de receber atendimento médico, o piloto foi levado ao 54º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.

Polícia apura circunstâncias do acidente

A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da queda da aeronave e verificar as informações prestadas pelo piloto durante o atendimento da ocorrência.

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