TV e Famosos

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos. A família anunciou a morte na madrugada desta terça-feira (18), por meio de uma publicação no perfil oficial da artista no Instagram. O bisneto dela, Fernando Faria, administra a página e também confirmou a notícia em seu perfil pessoal.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, escreveu a família.

Até a publicação desta matéria, os familiares não haviam informado a causa da morte.

Uma carreira que começou no rádio

Nascida em 13 de setembro de 1927, em São Paulo, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni adotou o nome artístico Laura Cardoso e construiu uma das carreiras mais longevas da dramaturgia brasileira.

A atriz iniciou a trajetória profissional aos 15 anos, em 1942, quando passou a atuar em radionovelas na Rádio Cosmos. Desde então, trabalhou no rádio, no teatro, no cinema e na televisão.

Poucos anos depois, Laura entrou para a história da televisão brasileira. Ela estreou na TV Tupi ainda nos primeiros anos da emissora e, posteriormente, também trabalhou na Record, Excelsior, Bandeirantes e Cultura.

Presença marcante na televisão

Na TV Globo, Laura Cardoso estreou em 1981, na novela “Brilhante”, escrita por Gilberto Braga. A partir daí, participou de dezenas de produções que marcaram diferentes gerações.

Entre os trabalhos de destaque estão “Pão-Pão, Beijo-Beijo”, “Livre para Voar”, “Fera Radical”, “Rainha da Sucata”, “Mulheres de Areia”, “A Viagem”, “Chocolate com Pimenta”, “Caminho das Índias” e “Gabriela”.

Além disso, a atriz manteve uma trajetória importante no cinema e no teatro. Ao longo das décadas, consolidou-se como uma das principais intérpretes da dramaturgia brasileira.

Reconhecimento e legado

O trabalho de Laura Cardoso também rendeu importantes homenagens. A atriz recebeu prêmios como Grande Otelo, APCA, Troféu Imprensa e Prêmio Shell.

Em 2002, ganhou o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra. Quatro anos depois, recebeu a Ordem do Mérito Cultural.

Em 2017, o Itaú Cultural dedicou uma edição do projeto Ocupação à trajetória da atriz. A iniciativa destacou a importância de Laura para a cultura brasileira e sua atuação em diferentes linguagens artísticas.

Assim, ao longo de mais de sete décadas, Laura Cardoso atravessou diferentes fases do rádio, do teatro, do cinema e da televisão. Com uma carreira iniciada ainda na adolescência, tornou-se uma referência da dramaturgia brasileira e deixou personagens marcantes para várias gerações.